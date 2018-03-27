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YÜKSEL AYTUĞ
27 Mart 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

TV8'deki 'Sahur Vakti' programında "Oruç tutmayan kadınlar sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler" diyen Prof. Dr. 'in bu sözleri tarafından 'ifade hürriyeti' kapsamında değerlendirilerek ceza görmedi.

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