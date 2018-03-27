TV8'deki 'Sahur Vakti' programında "Oruç tutmayan kadınlar sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler" diyen Prof. Dr. Cevat Akşit'in bu sözleri RTÜK tarafından 'ifade hürriyeti' kapsamında değerlendirilerek ceza görmedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.