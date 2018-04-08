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YÜKSEL AYTUĞ
08 Nisan 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Okurumuz , Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın' programında yaşanan bir diyaloğu not etmiş: : Kaç yaşındasın? CENGİZ SEMERCİOĞLU: 46 yaşındayım. DENİZ: Aşağı yukarı aynı yaştaymışız. SEMERCİOĞLU: Sen kaç yaşındasın? DENİZ: 46!

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