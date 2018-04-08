Televizyon dizileri hakkında bir değerlendirme yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, "Bu düzey, halka hakarettir" demiş. Televizyonlarda yayınlanan dizileri değerlendiren Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından Prof. Birkiye, "Dizilerimizi maalesef zeka özürlü buluyorum" diye konuşmuş. Dizilerin süresinin ticari kaygılarla son derece uzun tutulduğuna dikkat çeken Birkiye, "Bu durum da oyunu, senaryoyu, karakterleri ve karakterlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Oyun akmıyor. O kadar ki, bu durum bazen izleyiciyi çıldırtacak seviyeye kadar geliyor" ifadelerini kullanmış. Hem akademik kariyere sahip, hem de oyunculuk konusunda uzman bir hocanın bu görüşüne katılır ya da katılmazsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ama Star TV'de yayınlanan 'Avlu' dizisinin son bölümünde hocamızı yerden göğe kadar haklı çıkartacak bir olaya şahit oldum. Her metrekaresi kameralarla izlenen, son derece modern, 'pilot' hapishanede, cezaevi müdiresi bıçaklanarak ağır yaralanıyor. Gelin görün ki, koridorda işlenen bu cinayeti görüntüleyip kaydeden bir tek kamera yok! Gel de Birkiye'ye hak verme...