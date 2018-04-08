Son zamanlarda dizilerin reytinglerini kıpırdatmanın yöntemi bulundu: Karakterleri önce öldürüp sonra da hortlatmak!

'Kadın' dizisinin ilk bölümünde 'Sarp'ın (Caner Cindoruk) karıştığı bir kavga sırasında vapurdan düşüp öldüğü anlatıldı. Üç bölüm sonra gördük ki, adam yaşıyormuş.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da istihbaratın başındaki 'Davut'un (Erdal Küçükkömürcü) bir suikast sonucu öldürüldüğüne şahit olduk.

1.5 ay sonra bir de baktık ki 'Davut' kanlı canlı karşımızda.

'Çukur'da 'Vartolu' (Erkan Kolçak Köstendil), sözde aracının içinde önce kurşunlanıp sonra yakıldı. Ama bir hafta sonra diriliverdi.

'8. Gün'de önce 'Şehnaz'ın (Ceyda Düvenci) şüpheli bir uçak kazasına kurban gittiğini sandık. Meğer kaza süsü verilip kaçırılmış; sonradan anladık. Ardından onu kaçıran 'Aziz'in (Cem Davran), üç kurşunla yere serildiğine şahit olduk. Bir sonraki karede sapasağlam karşımızdaydı. Meğer o da bir komplo imiş...

'Çukur'un yeni bölüm fragmanında evin anası 'Sultan'ın (Perihan Savaş) vurulduğunu gördük. Büyük ihtimalle o da ölmeyecek.

'Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki fragmanını izleyenler ise ölüm haberi gelen 'Dominant Teyze'nin (Zeyno Gönenç) ardından ağıt yaktılar. Büyük ihtimalle bu ölüm manevrası da reytingleri artırmak için bir 'feyk'ten ibaret kalacak.

Listeyi uzatabilirim ama o zaman da sayfadaki diğer yorumlara yer kalmayacak.

Bir de bizim dizi piyasasında neden fantastik yapımlara yer verilmez diye şikayet edilir.

Halbuki ortalık 'zombi' dizisinden geçilmiyor!