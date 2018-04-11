FOX yönetimi, 'Acaba kanalın prestiji sarsılır mı?' diye hiçbir kaygı duymadan o diziyi ekrandan çekip bu diziyi ekrana sürmeye devam ediyor.

Kanal bu haliyle 'dizi deneme tahtasına' dönmüş durumda.

Bu haftanın göle çalınan mayası da 'Bir Mucize Olsun' dizisi oldu. Konusunu artık çiğnene çiğnene sakız olmuş bildik bir hikayeden alıyor. Üvey annesi tarafından sürekli eziyet gören 'Külkedisi' bir genç kız, daha sonra insafa gelip mirasını ona devretmeye karar veren dede, bu buluşmaya aracılık ederken gönlü çelinen bir beyaz atlı prens vesaire... Bu sene aynı minvaldeki kaç dizinin battığını hatırlamıyorum. Bu dizi için de gerçekten bir mucize olması lazım. Diziden aklımda ne kaldığına gelince... Cihan Ünal'ın özlediğim oyunculuğu ve Hamdi Alkan'ın kalburüstü yönetmenliği. Hepsi o kadar.