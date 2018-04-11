Habertürk'teki 'Burası Hafta Sonu' programına çıkan bir definecinin tarihi alanlar üzerinde yaptığı define arayışlarını ballandıra ballandıra anlatmasına, arkeologlar başta olmak üzere tüm kesimlerden büyük tepki geldi.
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