Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Gaf kürsüsü
YÜKSEL AYTUĞ
11 Nisan 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Habertürk'teki '' programına çıkan bir definecinin tarihi alanlar üzerinde yaptığı define arayışlarını ballandıra ballandıra anlatmasına, arkeologlar başta olmak üzere tüm kesimlerden büyük tepki geldi.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN