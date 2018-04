Bu aralar herkes doktor gibi 'reçete verir' oldu. Aşık olunmaması gereken 10 karakter, kilo vermenin altın kuralları, mutluluğu yakalamanın en kestirme yolları vs... Bu kervana Saba Tümer de katıldı. Ünlü televizyon programcısı, bir süredir yeni çıkardığı '21 Günde Mutluluk' kitabını tanıtıyor. Kitabını bana da göndermiş, 'Sevgili Yüksel Bey'ciğim, mutluluklar dilerim' diye imzalayarak hem de. Doğrusu şaşırdım. Çünkü bir süre önce programı hakkında yaptığım son derece masum bir eleştiriye karşılık, kaba bir tepki göstermiş ve benim için "Televizyonu gözüyle izlesin" demişti. Şaşırmamın sebebi işte buydu. İmzalı kitabı görünce ilk olarak, 'İşi düşünce eski kırgınlıkları unuttu tabii' diye düşündüm. Ama kitabını okuyunca yanıldığımı fark ettim. Meğer Saba'nın o sözleri, kendini kaybettiği, arayıp da bulamadığı, mutluluğu yakalayamadığı günlere denk gelmiş. Belli ki şimdilerde kendi bulduğu mutluluk reçetesiyle bambaşka biri olmuş.

'Onu yapma, bunu yap' türünden ukalalık içeren didaktik kişisel gelişim kitaplarına pek meraklı değilimdir. Ama Saba'nın kuluçkaya yatar gibi 21 günde mutluluk vâdettiği reçeteden birkaç alıntıyı, 'meraklısı' için burada paylaşıyorum: 'Endişe etmeyi bırak, ertelediğin işleri hallet, hissetmek istediğin şekilde davran, hoşgörülü ol, affet, varsayımda bulunmayı bırak, hiçbir şeyi kişisel algılama, hiç kimseyi değiştiremeyeceğini kabul et, anın keyfini çıkar, bakış açını değiştir, kendi hayatını yaşa, şükret, başarısızlığın keyfini çıkar, kendin ol, parayı kendine çek, enerji vampirlerini hayatından çıkar, yargılamayı bırak, hayır diyebilmeyi öğren, mutlu ol, mutlu et, iç sesine kulak ver, algını aç'.

Gördünüz işte... Bana hakaret edeni, kitabını tanıtarak mahcup ediyorum. Benim de mutlu olma yöntemim bu!