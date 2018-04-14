Geçen hafta bu sütunlarda bir işadamının oyuncak silahlara tepkisinden yola çıkarak küçük çaplı bir kampanya başlatmıştım.

Meğer bu konuda son derece ciddi bir çalışma varmış.

Okurum Sıddık Sönmez hem uyardı, hem de haklı olarak sitemde bulundu.

Paylaşıyorum...

"Sayın ALTUĞ, 'Oyuncak Silahlara Hayır' başlıklı yazınızı biraz geç de olsa okudum.

Öncelikle duyarlılığınız için teşekkür ederim.

Bu konuda internetten kısa bir araştırma yapma zahmetinde bulunabilmiş olsaydınız, bu konuda nasıl büyük çalışmaların yapıldığını görebilirdiniz. Biz, 2010 yılında başlatmış olduğumuz 'Oyuncak silahını getir, kitabını al' başlıklı etkinliğimizle ülkemizde ilk kez çocuklara kitap dağıtmak amacıyla Arkadaşım Kitap Derneği'ni kurduk.

2011 yılında dünyada ilk kez Fethiye'de çocuklarla kitaplar için yürüyüşler yaptık ve oyuncak silahların yerine 100 temel eserden seçmiş olduğumuz kitapları dağıttık. Projemizi Milli Eğitim Bakanlığı yeniden beş yıllığına onayladı. Meslektaşınız olarak, böyle bir çalışmayı sekiz yıldır ülkemizde yürütmeye çalışırken sizlerin pek dikkatini bile çekemedik. Bilginiz olması düşüncesiyle yazıyorum. www.arkid. org.tr sayfamızda görebilirsiniz veya youtube'a Türkiye kitap bayramı yazarsanız, çok sayıda video görebilirsiniz.

Başarılarınızın devamını temenni eder, esenlikler dilerim."

YAZAR NOTU: Sevgili Sıddık Sönmez, uyarınız için içtenlikle teşekkür ederim.

Ama keşke siz de biraz dikkat edip soyadımı doğru yazabilseydiniz.