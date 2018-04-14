Sizler, izlemek üzere dizi seçerken hangi kıstasları esas alıyorsunuz? Yani, sizin 'dizi kriterleriniz' neler?

Okurumuz Tevfik Özkan Başaran, bu konuya kafa yormuş ve şahsi kriterlerini Yakından Kumanda okurlarıyla paylaşmış:

"Yüksel Bey, iyi bir televizyon izleyicisiyim. Doğal olarak da köşenizi beğenerek takip ediyorum.

Televizyon dizilerinin kalitesini tanımlamak amacıyla şahsi puanlama sistemimi sütununuzda paylaşmakta fayda gördüm. Bu meyanda sizin kriterlerinizi paylaşmanız da büyük fayda sağlayacaktır.

Lütfen siz de şahsi kriterlerinizi sıralayın. Benim kriterlerim şöyle:

1- KADRO (Cast): Beğenmediğim oyuncuların dizilerini izlemem, beğendiklerimi kaçırmam.

2- SENARYO: Dizinin en hayati damarı.

Mantıklı gelişmeler, tutarlı konuşmalar, heyecan içinde bırakan, merakla beklenen 'Ne olacak?'lar, olayların birbiriyle bağlantısı, saçmalamayan şaşırtıcı sonlar; bir senaryoyu başarılı kılan, çok dikkat edilmesi gereken hususlardır.

3- DİZİ TOPLUMA MESAJ VERİYOR MU?: Bu soru da hayati öneme haiz bir şartname maddesidir. Aile yaşamı, tarihimize saygı, dürüst insan kişilikleri, rol-model olacak karakterlerin dizideki süre oranları (örneğin, başrol oyuncusunun iyi karakteri) en uzun süre seyredildiği için diziyi başarılı kılar benim gözümde

4- OYUNCULUK PERFORMANSLARI:

Oyuncuların yüzde kaçı mükemmel oynuyor? Bu sayı üçten az ise dizi başarısızdır.

Hele ki tamamı mükemmel (veya mükemmele yakın) ise başarı büyüktür.

5- MEKAN KULLANIMI:

Elbetteki göze hoş gelen yalılar, konaklar, malikaneler, muhteşem toplantılar, dekorasyonlar; kim ne derse desin diziye büyük artılar getirir.

Şahsi kriterlerimin süzgeçinden geçirerek 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile 'Fazilet Hanım ve Kızları'nı en başarılı diziler ilan ediyorum. Selam ve saygıyla..."



YAZAR NOTU:

Kendi kriterlerimi sıralamayı gelecek haftaya bıraktım. Bu arada sizlerden gelecek 'dizi kriterlerini' de bu sütunlarda paylaşabilirim.

Haydi bakalım, davranın klavyeye...