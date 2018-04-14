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YÜKSEL AYTUĞ
14 Nisan 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Böyle tercüme hatası olur mu?

Okurumuz Selim Bilginkaya, bir yabancı dizinin Türkçe seslendirmesi sırasında rastladığı büyük tercüme hatasını not etmiş:
"Yüksel Bey merhaba.
Digiturk Vice dizi kanalında her gün akşamüstü 'Murdoch Mysteries' isimli bir polisiye dizi yayınlanıyor. Dedektif ve adli tıp doktoru olan eşi leri çözüyor. Gerçekten izleyiciyi sürükleyen bir dizi.
Ancak önceki hafta pazartesi günü yayınlanan bölümde bir replik gerçekten ilginçti.
Cinayet tanığı olan konuşamayan bir kişiyi sorguya alan dedektif ve eşi, ellerindeki alfabe tabelası ile o kişiden isim almaya çalışıyor ve kendisinden harfleri sayarak isimde olan harfte gözünü kırpmasını istiyor.
Harfler her defasında sırayla sayılıyor ve işte tam bu arada şu replik geçiyor: "Evet güzel. G, yumuşak G...' İyi de, 'Ğ' harfi İngilizce alfabede var mıydı?
Yoksa seslendirme sanatçıları mı öyle sandı?
Tam da 'Gaf Kürsüsü' için uygundur diye yazmak istedim.
Kolay gelsin."

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