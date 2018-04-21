İhbar, okurumuz Emin Demirbaş'tan geldi, kayıtlardan izlenip teyit edildi. Kanal D'de Ahmet Hakan haber sunarken "AK Parti lideri Meral Akşener" diyerek büyük bir gaf yaptı. Haber dönüşü çaktırmadan düzeltti.
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