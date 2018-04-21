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YÜKSEL AYTUĞ
21 Nisan 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

İhbar, okurumuz Emin Demirbaş'tan geldi, kayıtlardan izlenip teyit edildi. Kanal D'de haber sunarken "AK Parti lideri Meral Akşener" diyerek büyük bir gaf yaptı. Haber dönüşü çaktırmadan düzeltti.

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