Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasındayız. İnşallah pazartesi günü de bu büyük gurur ve sevincimizi coşkulu kutlamalarla taçlandıracağız.

Bu büyük bayram öncesinde, Atatürk'ümüzün dünya üzerinde ilk kez bir bayram armağan ettiği çocuklarımız adına umutlarımı yeşerten, bana yarınlar için büyük moral ve enerji veren bir mektup aldım. Yazan, bir anaokulu öğretmeniydi. Ayşenur Öz, öğrencilerine "Bir bilim insanı olsaydınız ne icat ederdiniz?" diye sormuş. Aldığı yanıtları da köşemize göndermiş. Çok da iyi yapmış. Ben umutla doldum. Eminim, okuyunca sizler de aynı duygulara kapılacaksınız.

"Merhaba Yüksel Ağabey. Öncelikle halinizi, hatırınızı sormak isterim ve size ayrıca sabır da dilerim. Zira TV yazarlığı yaptığınız şu dönemde, medyanın gittiği yol çok da hayırlı görünmüyor. Bizim tahammül edemediğimiz yayınları siz yorumlamak için izlemeye katlanıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Yorumlarınızla birçok şeyi değiştirebildiniz, inşallah istediğimiz faydalı ve ahlaklı medyayı da görmek nasip olur bizlere.

Abiciğim, ben Ankara'da Dost Koleji'nde anaokulu öğretmeniyim. Öğrencilerime 'Bir bilim insanı olsaydınız ne icat ederdiniz?' diye sordum ve öyle güzel cevaplar aldım ki, sizinle de paylaşmak istedim. İşte cevapları...

Ayça Beril ORAN: "Burnumu silince acıtmayan mendil yapardım; grip olunca canım çok acıyor."

Beril KILIÇASLAN: "Güzel sözler söyleyen oyuncak üretirdim, kötüler için süper olurdu."

Beren IŞIKLI: "Oyuncak araba yapardım, trafiğe çıkılabilecek."

Efruze Zehra KART: "Çalışan merdiven yapardım, evinden çıkamayan hasta insanlar için."

Mustafa Tuna CANBEK: "Roket kalkanı yapardım, uzayda da savaş çıkar diye korkuyorum çünkü."

Nurettin Hamza YILMAZ: "Ateşsiz uzaya gidebilen roket yapardım. Kuşlara zarar gelmesinden çok korkuyorum."

Oğuzhan AZİLİ: "Su üretme makinesi yapardım; suyu boşa kullananlar çok, onlar yüzünden kimse susuz kalmasın isterdim."

Ömer Asaf HALICI: "İnsan kopyalama makinesi yapardım. Herkesten iki tane olurdu."

Selim KÜRTDİKEN: "Dinozor yapan bir alet yapardım, bize de hatıra olurdu o efsane hayvanlar."

Yağmur SALMAN: "Havuç yetiştirme makinesi yapardım; kafeste yaşayan tavşanlar, havuç yiyemiyor."

Zeynep BAŞAL: "İnsanlara iyilik yapan robot üretirdim."

Geleceğin mimarları çocuklarımızdan umudumuz çok..."

Bu şahane mektubu okuyunca umutlandım umutlanmasına da, kendi içimde ikiye bölündüm. Bir yanım, 'Bir an önce büyüseler de dünya kurtulsa' diyor, diğer yanım 'Keşke her insan, masumiyetini kaybetmemek için hep çocuk kalsa' diye iç çekiyor.