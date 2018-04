Geçen hafta bir okurumuzun dizi tercih ederken aradığı kriterleri sizlerle paylaşmış, sizlerin de seçimlerinize yön veren kriterleri merak ettiğimi yazmıştım. Bu konuda köşemize pek çok yorum geldi. İzleyiciler ağırlıklı olarak senaryonun belirleyici olduğunu söylüyor. Oyuncu kadrosu da son derece önemli bir etken. Bazen tek bir diyalog bile izleyicinin bir diziden soğumasına ya da tam tersi, ona sıkı sıkıya bağlanmasına sebep oluyor. Okurumuz Halil Selçuk Biricik de yaşadığı böyle bir durumu yazmış:

"Bizim dizi kriterimiz ne biliyor musunuz? İnsanlık Suçu diye bir diziyi izlerken, dizideki kadın, annesine aldatıldığını ağlayarak söyler. Annesi, 'Üzülme kızım, her erkek aldatır. Aldatmayan erkek, erkek değildir' vb. kelimelerle aldatmayı meşrulaştırır. Utanç verici ve tüm erkekleri genelleyiciyi bir açıklamaydı. Bu tip konuşmalar benim gibi izleyicileri ekrandan uzaklaştırıyor."

Gelelim, geçen hafta yazmak üzere söz verdiğim, benim dizi kriterlerime... Sözü fazla uzatmayacağım. Önceliklerim şunlar:

1- Dizi; konusunu, klişe haline gelmiş öykülerden almamalı. Mümkünse uyarlama olmamalı. Fark yaratmalı.

2- Kullanıla kullanıla yüzü eskimiş, her dizide neredeyse aynı karakteri canlandıran oyuncular yer almamalı. Mümkünse o oyuncuyu, o dizide ben keşfetmeliyim.

3- Diyaloglar gerçekçi olmalı. Roman diyaloğu ayrıdır, dizi ve sinema diyaloğu ayrı.

4- Cinsellik, sağlık, din ve çocuk konuları istismar edilmemeli. Halkın bu konulardaki hassasiyetinden reyting damıtılmamalı.

5- Senaryo ve karakterlerin tavrı, yaşadığımız toplumun örf, adet ve göreneklerini tahrip edecek denli uzaklara savrulmamalı.

6- Diziyi utanmadan, mahcup olmadan, sürpriz yaşamadan 'ailece' izleyebileceğimden emin olmalıyım.

7- Hikayenin sonu, baştan belli olmamalı. Bana her hafta sürpriz yaşatmalı.

8- Temposu düşmemeli. Uzun uzun bakışmalar, ağırlaştırılmış görüntüler ve klipvari müzikli sahnelerle şişirilmemeli.

9- Sırf ilgi görüyor diye sakız gibi uzatılmamalı. Kararında, yerinde, zamanında bitmeli.