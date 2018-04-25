Eski bir halk tabiridir 'kırık'.

Şimdiki gençler onu 'ex sevgili' diye tabir ediyorlar.

Her ikisi de eski aşkları ifade ediyor.

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ise 'kırık'tan geçilmiyor.

Önce 'Ceylan' çıktı ortaya. Bir dönem 'Hızır Reis'le aşk yaşadığını, hatta ondan bir çocuk yaptığını öğrendik.

Sonra 'Tipi'nin şarkıcı aşkı 'Gönül' çıkıverdi karşımıza. Meğer 'Tipi' onu bir türlü unutamamış.

Son olarak da 'Meryem'in kalp doktoru olarak tanıdığımız 'Derya' da 'Kimsesiz Yaşar'ın eski aşkı çıktı. Bunları izledikçe aklıma Teoman'ın şarkısı gelip duruyor:

'Kırıklarını aldırdım kalbimin...' İşin ilginç yanı, çekirdek çitler gibi adam öldüren 'Hızır', 'Tipi' ve 'Yaşar'ın kadınlar karşısındaki çaresizlikleri...

Demek ki neymiş?

Dünyanın en güçlü silahı, Eros'un fırlattığı aşk okuymuş.

Çünkü kabadayılık zırhını da deliyor, raconu da...