FOX'ta 'Çalar Saat' sunucusu İsmail Küçükkaya'nın her sabah elindeki kitaplardan şiirler okumasını bir edebiyatsever olarak takdirle karşılıyorum. Ancak beni rahatsız eden bir durum var. Küçükkaya; ünlü şairlerin dizelerini okurken, kendinden eklemeler yapıyor. Mısraların arasına FOX'u, 'Çalar Saat'i sokuşturup izleyicilerine sözde onların gururlarını okşayan mesajlar veriyor.

Bunu, zamanında gazino şarkıcıları yapardı.

Örneğin, 'Bu gece benim gecem' şarkısını okurlarken, seyircilere hitaben 'Bu gece sizin geceniz, cama vuran her damlada sizi hatırlıyorum' filan diyerek, sözleri 'yağ çekmek' için değiştirir, o güzelim güfteleri popülizme kurban ederlerdi.

Çalakalem şiir karalayan naçizane bir kalp arzuhalcisi olarak, İsmail Küçükkaya'dan ricam, şairlere saygı gereği, o güzelim mısraları eğip bükmemesi...