Şu müzik kuraklığında Şebnem Ferah'ın yeni albümünü nasıl da sabırsızlıkla bekliyordum. Onun müziğine öyle susamıştım ki, beş yıl aradan sonra çıkardığı albümü 'Parmak İzi'nin kartonetine bile bakmadan CD'yi tesisata yerleştirdim. Daha ikinci şarkıda aklıma bir soru düştü: 'Müziğiyle, sözleriyle, tarzı ve tavrıyla bu kadar protest bir kadın neden ülkedeki kadına yönelik şiddete dair bir şarkı yapmaz?' Hükme varmak için acele ettiğimi sekizinci şarkıda anladım.

Şebnem yapmıştı, hem de feriştahını...

'Sözde Namus' adlı şarkı kadına yönelik şiddetin rock oratoryosu, çağdaş bir ağıtı...

Aşağıya sözlerinin bir kısmını yazacağım. Ama onu bir de Şebnem'in yürekleri hafif ateşte büken nağmelerinden duymalısınız. Bu şarkı; ezilen. aşağılanan, şiddet gören, tecavüze uğrayan tüm kadınların feryadı.

Biliyorum, şarkı okuyup türkü yakmakla, acıklı melodilere söz yazıp gitar tınlatmakla bu büyük dramı ortadan kaldırmak adına fazla bir mesafe kat edilmiyor. Ama müzik, hayatın anlamını pekiştirir.

Gecikmiş eylemleri hayata geçirirken, bize şevk ve mücadele gücü verecek bir fon müziğine de ihtiyaç var. İşte 'Sözde Namus' o eksiği tamamlıyor.

Şebnem ile azıcık Ferah'lamam o yüzdendir...



SÖZDE NAMUS

Ah ah annem

Bugün öldüm ben

Bir düğmeyle

Delip geçti tam göğsümden



Tahrik olmuş

Aklı durmuş

Davetkarmış her halim

O masum ben namussuz



Çaldınız hayallerim

Bağladınız ellerim

Kimse duymadı sesim

Kaç kez öldürdünüz



Gömdünüz konuştunuz

Hapse girip çıktınız

Elleriniz kollarınız

Hâlâ sürüyor tecavüz



Ah ah annem

Bugün vuruldum ben

Bir an yıllar sürdü

Kan yağdı gökyüzünden



Kendi aczini bana

Yükleyip rahatlama

Sözde namusunuzla

Kaç kez öldürdünüz



Gömdünüz konuştunuz

Öyle kirli ruhunuz

Sahte namusunuzla

Hâlâ sürüyor tecavüz



Ah ah dünya

Bir doğurdun bin öldürdün

Gücüm yetmedi

Kendine iyi bak dünya