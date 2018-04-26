Atv'nin zirvedeki dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tiryakileri mevzuyu biliyor.

'Hızır'ın karısı 'Meryem', üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Ama hastanedeki kontrollerinde görüldü ki, kalbi fena halde tekliyor, günleri sayılı. Ya çocuğu hemen aldırıp kendi hayatını kurtaracak ya da doğurmak uğruna hayatından olacak.

Yakınları bu durumu 'Hızır Reis'ten sakladılar.

Ama bizimkinin bir şekilde haberi oldu.

Bekledik ki hem karısına, hem de kendisinden gerçeği saklayan yakınlarına esip gürleyecek. Ama 'Hızır' öyle yapmadı. Karısına bir şey sezdirmedi.

Yakınlarına da sıkı sıkı tembihte bulunup "Meryem'in benim bu gerçeği öğrendiğimden asla haberi olmayacak" dedi. Zira 'Meryem', kendinden sonra 'Hızır'' hayata bağlayacak, ona yeni ideal kazandıracak bir bebeği kucağına bırakmak niyetindeydi. Bunun için hayatını kaybetmeyi bile göze almıştı.

'Hızır'ın yeni taktiği ise pek tartışmalı. Yeniden 'eski Hızır' olacak. Yani o karısını aldatan, her çiçekten bal alan, 'hercai Hızır' hüviyetine bürünecek.

Böylece 'Meryem' ondan umudunu kesecek ve çocuğu doğurmaktan vazgeçecek.

Sonunda 'Hızır', bu taktiğiyle karısının hayatını kurtaracak.

Hep söylüyorum, 'Eşkıya'yı benzer mafya dizilerinden ayıran çok önemli bir özelliği var.

İnsansızlığın ve insafsızlığın içinde 'insanlığı' anlatmak...

Bu kez de sıra 'Aşk, fedakarlık demektir' dersine geldi.