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YÜKSEL AYTUĞ
26 Nisan 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Habercilerin bölücülüğü(!)

Türkiye'nin batısında yaşayan insanlarla doğusundakilerin ne denli 'eşit olmadığını' her deprem haberi bize daha da iyi belletiyor.
Samsat'ta 5.1 büyüklüğünde hatırı sayılır bir deprem oldu. 14 bina yıkıldı, 34 kişi yaralandı.
Baktım, Star Ana Haber'in en sondaki haberi olmuş.
Şimdi haberci dostlarımıza soruyorum: O deprem 'da olsaydı, binalar yıkılıp insanlar yaralansaydı yine bültenin son haberi mi yapardınız?
Yoksa normal yayın akışınızı kesip canlı yayına mı geçerdiniz?
Eğer bir Samsatlı olsaydım, kendimi acayip kötü hissederdim...

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