FOX Ana Haber'de Fatih Portakal ısrarla "Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne çağırıldı" derken, alt başlıkta "Arınç neden Saray'a çağrıldı?" yazıyordu. FOX Haber Merkezi, Bülent Arınç'ın o anda nerede olduğuna bir türlü karar veremedi.