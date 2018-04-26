FOX Ana Haber'de Fatih Portakal ısrarla "Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne çağırıldı" derken, alt başlıkta "Arınç neden Saray'a çağrıldı?" yazıyordu. FOX Haber Merkezi, Bülent Arınç'ın o anda nerede olduğuna bir türlü karar veremedi.
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