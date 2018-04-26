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YÜKSEL AYTUĞ
26 Nisan 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

FOX Ana Haber'de ısrarla "Bülent Arınç, 'ne çağırıldı" derken, alt başlıkta "Arınç neden Saray'a çağrıldı?" yazıyordu. FOX Haber Merkezi, Bülent Arınç'ın o anda nerede olduğuna bir türlü karar veremedi.

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