Etli butlu diziler final ya da sezon finali yapınca, meydan 'çıtır çerez' kıvamındaki yaz dizilerine kaldı. Diziciler yaz aylarında, okul ve sınav stresinden kurtulup televizyonla daha içli dışlı olan gençleri ve çocukları hedef alırlar. Bu nedenle ekrandaki dizi kulvarı 'yaz kampı' kıvamına gelir.

Önümüzdeki günlerde ekran karşısında çekirdek çitleyip kendini dizi karakterleri ile özdeşleştirerek hayal kuracak ergenlere yönelik pek çok yeni dizi ekranlarda arz-ı endam eyleyecek.

Yazlık ergen dizilerinin ilk cemresi önceki akşam Star ekranına düştü. 'Erkenci Kuş'u hiç de fena bulmadım. Bir kere Can Yaman diye bir yakışıklı var ki, genç kızların burnunu salı akşamları Star ekranına yapıştırması kesin gibi. Partneri Demet Özdemir de romantik komedilerin aradığı sevimli, sempatik, hafiften sakar genç kız karakteri için biçilmiş kaftan.

Bu arada 'Seksenler' dizisinin 'Pastacı Sami'si olarak tanıyıp sevdiğimiz Berat Yenilmez'in yıldızı bu dizide daha da parlayacağa benziyor. Diziyi gençler açısından cazip kılan en önemli nedenlerden biri de, kıyafet ve aksesuvar zenginliği. 'Erkenci Kuş'un her karesi, mağaza kataloğu formunda.

Aslında hikayeyi neredeyse artık ezbere biliyoruz. Hayalperest genç kız, koca holdingin yakışıklı patronuyla önce çatışır, sonra sevişir, sonra küsüşür, ardından yeniden barışır, araya üçüncüler karışır, ikili birbirini kıskanır, devran döner, yaz gelip geçer, ekranlar ucuza dolar. Hepsi bu kadar...