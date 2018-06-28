Bana göre seçimlerin en çarpıcı sonucu, sandığa gidip oy kullananların oranının yüzde 87'ye ulaşmış olması.

Bize sık sık demokrasi dersi vermeye kalkan ABD ve Avrupa ülkelerinde bu oran en kritik seçimlerde bile yüzde 50'yi geçmezken, Türk halkının demokrasi tutkusu ve inancı gerçekten de dünyaya örnek olacak cinsten.

Hatırlayın, yeni nesil gençler en çok hangi konuda eleştirilirdi? Depolitize olmak, dünya meseleleriyle ilgilenmemek, siyasete duyarsız kalmak, hatta 'lümpen' olmak... Ama görüldü ki kazın ayağı hiç de öyle değilmiş. Başta ilk kez oy kullanan gençlerimiz olmak üzere Türk halkı, geleceğine sahip çıkma refleksiyle sandığa koşup demokrasinin doyasıya keyfini çıkarmış.

Elimizde böylesine kesin bir veri olduğuna göre, şimdi TRT'ye yeni bir görev ve sorumluluk düşüyor. Malum, TBMM TV sadece Meclis'teki oturumları canlı yayınlamakla yetiniyor. Ancak siyasete bu denli meraklı bir ülkenin insanlarının politikadan, diplomasiden yana çok daha detaylı habere ve yoruma ihtiyacı olduğu ortada.

TBMM TV'nin genel yapısı bu veriler ışığında revize edilmeli, tamamen siyaset dünyasından haber, röportaj ve yorum aktaran bir kanal kimliğine bürünmeli, hatta ismi de TRT SİYASET diye değiştirilmeli. Tabii bunu yaparken de zaman zaman eleştiri konusu olan tarafsızlığına halel getirmeden, her parti ve siyasi kişiliğe eşit mesafede durmalı.