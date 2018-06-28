Seçim bittiğine göre pohotoshoplu miting meydanı tartışmalarını bırakıp yeniden photoshoplu ünlü fotoğraflarını incelemeye dönebiliriz.

Malum, photoshop; çekilen fotoğraflar üzerinde efektler kullanıp görsel değişiklikler yapma tekniğine verilen genel isim. Magazin ünlülerinin büyük çoğunluğu, vücut ya da yüzlerinde beğenmedikleri yerleri photoshop tekniği ile düzelttirerek medyaya servis etmeyi tercih ediyorlardı.

Böylelikle fazla kilolarından ve selülitlerinden kurtuluyorlardı(!) Gelin görün ki silah tersine işlemeye başladı.

Şimdi photoshop tekniği, kötü niyetlilerin elinde tahrip gücü yüksek bir el yapımı patlayıcıya dönüştü. Geçen hafta iki ünlümüz, photoshop ile vücutlarının kötü gösterilmeye çalışıldığını iddia ettiler.

Selülitli ve kilolu fotoğraflarının medyada yer almasının ardından eşi Yaşar İpek'le birlikte bir video çeken Seren Serengil, selülitli olduğu iddia edilen karın bölgesini göstererek fotoğrafların gerçek olmadığını söyledi. Eşi İpek'in de kilolu gösterildiği fotoğraflar hakkında konuşan Serengil, "Ahlaksız ve yalancılar; hadi benim vücudumu photoshopladınız, Yaşar'dan ne istediniz? Ben 34 bedenim, Yaşar 71 kilo. Sırf bana düşmanlıktan ötürü tamamen photoshoplayıp dümdüz karnımı sarkmış gibi yapmışlar. Ahlaksızlar, ben 51 kiloyum" dedi.

Bodrum'da tatil yapan dizi oyuncusu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen ise vücudunu selülitli gösteren fotoğraflara isyan ederek, "Bütün Türkiye benim selülitlerimi konuştu.

Kocam kızmazsa basının karşısına bikinimle çıkıp selülitlerim olmadığını gösteririm" diye konuştu.

Eskiden ünlü bir kadını 'ihya' etmenin yolu photoshoptan geçiyordu, şimdilerde ise 'imha' etmenin...