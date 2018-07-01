Hıncal Ağabey (Uluç), koyu bir Ronaldo taraftarıdır. Ben ise Messi'ye sempati duyarım. Gariban bir ailenin evladı olması, çocukluğunun yoksulluk ve hastalıklarla geçmesi, benim gözümde başarısını daha da yüceltir.

Hıncal Ağabey, ikisi hakkındaki son yorumunda, "Ronaldo takımı için oynar, Arjantin ve Barcelona'da ise herkes Messi'ye oynar" demişti. Bir yere kadar haklı. Evet, her iki takım da oyun düzenini Messi'ye göre kurmuştur. Ama unutulan bir şey var; Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın rakipleri, 'Messi'yi durdurursak, rakibi durdurmuş oluruz' diye düşünür ve oyun planlarını da tamamen Messi'yi etkisiz hale getirmek üzerine kurar. İşte o zaman da takımın diğer oyuncularına 'fırsat' doğar. Aslında takım için oynamak, hatta 'kendini feda etmek' budur. İnanmıyorsanız, şu fotoğrafa bakın. Dünya Kupası'ndaki Nijerya-Arjantin maçından bir enstantane.... Messi'nin etrafı Nijeryalı dört futbolcu tarafından kuşatılmış. Sanırsınız kurt sürüsünün ortasında kalmış bir ceylan yavrusu...

Ben futbolcu olsam, Messi ile aynı takımda oynamak isterdim. Onun bana yarattığı markajsız boş alanlarda öyle bir cirit atardım ki...