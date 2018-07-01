Medya takip şirketi Ajans Press, geçen hafta şaşırtıcı bir araştırma sonucu yayınladı. 2017 yılında sinema seyirci sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23.9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişiye ulaşırken; tiyatro seyirci sayısı da bir önceki döneme göre yüzde 16.4 artarak 7 milyon 6 bin 410'a yükselmiş.

Bu sevindirici sonucun çeşitli nedenleri olabilir. Türk sinemasında ürün gamının genişlemesi, salon sayılarının hızla artması, devlet ve özel tiyatroların repertuvarlarının genişlemesi ve hepsinden önemlisi televizyon izlemenin artık kabak tadı vermesi gibi...

Araştırmanın bana göre en çarpıcı sonuçlarından biri de Türkiye'de hâlâ sinema salonu olmayan dört ilin bulunması. Evet, maalesef Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli'de henüz bir sinema salonu bulunmuyor. Bu ayıp bize yıllarca yetmez mi?

Ama vakit henüz geç değil. Sinema sektöründen milyon dolarlar kazananlar, yani yapım ve dağıtım şirketleri, reklam ajansları, filmleri 4-5 milyon gişe yapan komedyen kardeşlerim bir araya gelip bir fon oluştursa, bu dört ilimize birer değil, dörder tane sinema salonu yapamazlar mı?

Her ne kadar klişe olsa da, bu cümle, yazının sonuna çok yakışacak: Her şeyi devletten beklememek lazım!