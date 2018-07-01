Japonlar, aynı puan ve averaja sahip oldukları rakiplerinden sadece daha az sarı kart gördükleri için Dünya Kupası'nda üst tura çıktılar. Bu, taraftarı tribünde çöp toplayan Japonya'ya ilahi bir ödül değil de nedir...
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