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YÜKSEL AYTUĞ
01 Temmuz 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

Japonlar, aynı puan ve averaja sahip oldukları rakiplerinden sadece daha az sarı kart gördükleri için Dünya Kupası'nda üst tura çıktılar. Bu, taraftarı tribünde çöp toplayan Japonya'ya ilahi bir ödül değil de nedir...

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