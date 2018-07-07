FOX Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun, Filipinler ile Avustralya arasındaki basketbol maçıyla ilgili "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi" dedi. Oysa basketbol maçlarında diskalifiye var ama kırmızı kart uygulaması yok.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.