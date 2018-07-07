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YÜKSEL AYTUĞ
07 Temmuz 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

FOX Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun, ile arasındaki basketbol maçıyla ilgili "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi" dedi. Oysa basketbol maçlarında diskalifiye var ama kırmızı kart uygulaması yok.

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