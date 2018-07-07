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YÜKSEL AYTUĞ
07 Temmuz 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Seyircinin sesi olmak...

Bazı okur mesajları var ki, benim için en değerli meslek ödüllerinden daha keyif verici.
Köşemizin daimi okurlarından Tevfik Özkan Başaran da, geçen hafta bu sütunlarda yazdığım 'Amatör spor mu dediniz? Güldürmeyin beni' başlıklı yazı için teşekkür ederken, beni onurlandırmış.
"Elinize/fikrinize sağlık ; o kadar önemli bir konuya değindiniz ki, tahmin edemezsiniz.
Yıllardır bu konuda sosyal medyada yazılar yazıyor, televizyon yöneticilerini, spor köşe yazarlarını uyarıyorum.
Çok güzel özetleyip hastayı masaya yatırmışsınız. Sizi beğeniyor, takdir ediyorum. Hastanın iyileşeceğinden de ümitliyim.
Selam ve saygıyla..." Aynı konuda Gökhan Esen adlı okurumdan da bir kutlama mesajı geldi:
"Yüksel Bey, bu konu çok basite indirgeniyor. Başarıda herkes sahip çıkarken, bir sporcuyu yetiştirmede maalesef bir 'babayiğit' zor bulunuyor. Eski bir amatör futbolcu, eski bir ulusal futbol hakemi olarak ben de spor yazıları yazıyorum. Bilir misiniz, ilk yazım da bu konu hakkındaydı.
Önemini bir gün anlayacağımız bu konu hakkında spor servislerinin göstermediği sahiplik için size teşekkür ederim. Sevgilerimle..."

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