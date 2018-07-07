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YÜKSEL AYTUĞ
07 Temmuz 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Nerede o eski Dünya Kupaları...

Okur mektuplarından anlıyorum ki, bu yıl Rusya'da düzenlenen 'ndan memnun olmayan tek futbolsever ben değilim. İşte gedikli okurlarımızdan Kemal Kozan'ın mektubu... Bu arada 'ye ilginç bir önerisi de var. Mutlaka dikkate alınmalı...
"Merhaba Yüksel Bey; malum 2018, Dünya Kupası yılı. Bende mi var bir tuhaflık yoksa gerçekten o eski kupaların tadı kalmadı mı bilmiyorum ama Almanya'nın gruptan çıkamadığı, Arjantin'in son anda paçayı sıyırdığı, hele hele VAR'ın uygulandığı bu kupa; birkaç güzel hareket ve gol dışında hiç tat vermedi. Daha düşük teknolojiyle maç spikerinin çok uzaklardan geldiği belli olan sesiyle adeta bizi 55 ekran beyaz cama yapıştıran Cruyff, Beckenbauer, Maradona ve Platini gibi yıldızların olduğu kupaları özler hale geldik.
Şimdiye kadar kimsenin aklına geldi mi bilmiyorum ama benim bir önerim var. Bu kupa bitmeden, daha önce rahmetli Mesut Mertcan'a haber sunduran TRT; bugün halen sağlığı yerinde olan ve gibi yeri doldurulamayacak duayenlerine final maçının bir bölümünü eski teknolojiyle mikrofondan gelen sesle anlattıramaz mı?
Hem biz çok uzaklarda kalan bu zevki bir daha tatmış, hem de duayenlerimizi mutlu etmiş olmaz mıyız?
Bu arada böyle bir rekor hesabı tutuluyor mu bilmiyorum;
Allah sağlıklı uzun ömür versin, Halit Kıvanç 90, Orhan Ayhan 80 yaşın üzerinde.
TRT, 'Dünyanın maç anlatan en yaşlı spikeri' rekorunu eline geçirme fırsatını değerlendirmek istemez mi?
Saygılarımla..."

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