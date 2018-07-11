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YÜKSEL AYTUĞ
11 Temmuz 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Ekranlarda film festivali

Beylik diziler ekrandan elini eteğini çekince sahne filmlere kaldı. Dizilerin boşluğunu sinema filmleriyle doldurmaya çalışan kanal yönetimleri, birbirinden keyifli ve kaliteli filmleri ekrana sürerek sinema severleri mutlu ediyorlar. Ben de film tutkunlarına rehber olması açısından, prime time kuşağında yer alacak haftanın ekran filmlerini listeledim. İyi seyirler...
ATV: Çarşamba: 'Yetenek Avcısı', Perşembe: 'Onun Hakkında Her Şey' (TV'de ilk) Cuma: 'Fantastik Dörtlü' (TV'de ilk) Cumartesi: 'Akrep Kral 2'
SHOW TV: Cumartesi: 'Kral Arthur', Pazar: 'Demir Adam 2', 'Paris'ten Sevgilerle'.
TRT1: Cumartesi: 'Kurtlar Vadisi Vatan'.
KANAL D: Çarşamba: 'Can Tertip', Perşembe: 'Suçlu', Cuma: 'Ölümsüzlük Oyunu', Cumartesi: 'Amansız' ve ''
FOX: Perşembe: 'Yalancı Damat', 'Hababam Sınıfı Askerde', Cumartesi: 'Badem Şekeri 5'.
A2: Cumartesi: 'Genç Kız ve Kral', Pazar:' Polis Akademisi' ve 'Polis Akademisi 2'

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