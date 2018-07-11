Son yıllarda hemen hemen her restoranın mönüsünde yer alan Sezar salatası hangi ülkenin mutfağından çıkmıştır dersiniz? İtalyan? Fransız? I-ıh, hiçbiri... Ben de Memet Özer'in FOX'ta sunduğu yemek programında kendisinden öğrendim.

Meksika'da bir restoran sahibi, yanlışlıkla tüketeceğinden daha fazla marul siparişi vermiş. Ne yapacağını kara kara düşünürken, marulları, özel bir sosla yemeklerin yanında müşterilerine servis etmeye başlamış. Yeni salatanın ünü kısa zamanda Meksika'yı aşıp tüm dünyaya yayılmış.

Ee, öğrenmenin yaşı yok; hele günde 15 saat televizyon başındaysanız, hiç yok...