Eğer kıskanç bir erkekseniz ve gönül verdiğiniz kadının telefon defterinde yer alan erkek isimleri size rahatsızlık veriyorsa, 'Gökhan'ın taktiği işinize yarayabilir. 'Gökhan' kim mi? '4N1K: İlk Aşk' dizisinde sevgilisi 'Merve'yi deli gibi kıskanan liseli genç.

'Gökhan', 'Merve'nin telefon rehberini 'kışla gibi' sözleriyle tanımlıyordu. Çünkü 'Merve'nin arkadaşlarının tamamı erkekti. Peki 'Gökhan' ne yaptı? Sevgilisinin telefonundaki tüm erkek isimlerini banka ya da mağaza isimleri olarak yeniden kaydetti. Böylece 'Merve'; arama geldiğinde reddedecek, mesaj aldığında ise okumadan silecekti!

Aranızda bu taktiği uygulamaya hevesliler bulunabilir. Ama şimdiden uyarayım; ilişkilerde güven ve samimiyet her şeydir. Bence 'her şeyinizi' kaybetmek istemezsiniz...