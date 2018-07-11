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YÜKSEL AYTUĞ
11 Temmuz 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Kıskanç erkeklere taktik

Eğer bir erkekseniz ve gönül verdiğiniz kadının telefon defterinde yer alan erkek isimleri size rahatsızlık veriyorsa, 'Gökhan'ın taktiği işinize yarayabilir. 'Gökhan' kim mi? '4N1K: ' dizisinde sevgilisi 'Merve'yi deli gibi kıskanan liseli genç.
'Gökhan', 'Merve'nin telefon rehberini 'kışla gibi' sözleriyle tanımlıyordu. Çünkü 'Merve'nin arkadaşlarının tamamı erkekti. Peki 'Gökhan' ne yaptı? Sevgilisinin telefonundaki tüm erkek isimlerini banka ya da mağaza isimleri olarak yeniden kaydetti. Böylece 'Merve'; arama geldiğinde reddedecek, mesaj aldığında ise okumadan silecekti!
Aranızda bu taktiği uygulamaya hevesliler bulunabilir. Ama şimdiden uyarayım; ilişkilerde güven ve samimiyet her şeydir. Bence 'her şeyinizi' kaybetmek istemezsiniz...

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