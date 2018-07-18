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YÜKSEL AYTUĞ
18 Temmuz 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Panayır eğlencesi

, yetenekli bir genç. Ekranda da çok 'samimi' duruyor. Ancak Kanal D'de yeni başlayan 'Şöhret Kafası' programındaki sunuculuğun ona birkaç numara küçük geldiğini düşünüyorum.
Boşalan yaz ekranını doldurmak için Kanal D'nin servis ettiği çıtır çerez tadındaki sözde eğlencelik yarışma, bana göre panayır eğlencesinden öteye gitmedi. Yarışmacıların başlarına geçirdikleri 'ünlü kafaları' ise zevahiri kurtarmaya yetmedi.
Televizyonda 'panayır tadı' deyince aklıma Süheyl- Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu ekran fenomeni 'Şahane Pazar'dan başkası gelmiyor.
Geçen onca yılın ardından eğlence anlayışında geriye gitmemiz ne acı... Bence artık bu 'kafaların' değişmesi lazım...

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