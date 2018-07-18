TRT 1'de pazartesi gecesi gala yapan 'Ege'nin Hamsisi' dizisinden umutlu olduğumu iki hafta önce bu sütunlarda dile getirmiştim. Dizi, beklentilerimin de üzerinde bir başlangıç yaptı. Başrolde hem Rize'nin hem de Sığacık'ın muhteşem manzaraları olunca, keyfim ikiye katlandı. Yöresel farkların aslında en büyük zenginliğimiz olduğunu usul usul anlatan dizide, özellikle İclal Aydın'ın performansı dikkatimi çekti. Belli ki ekrandan uzak kaldığı süre içinde oyunculuğu iyice demlenmiş. Anaç tabiatlı ama savaşçı Ege kadınını kendine pek yakıştırmış. Tek kusuru, Ege şivesini arada kaçırması. Bu konuda kesin hakimiyet kazanırsa, 'Meloş' karakteri tadından yenmeyecek.