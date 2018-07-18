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YÜKSEL AYTUĞ
18 Temmuz 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Sımsıcak bir yaz dizisi

1'de pazartesi gecesi gala yapan 'Ege'nin Hamsisi' dizisinden umutlu olduğumu iki hafta önce bu sütunlarda dile getirmiştim. Dizi, beklentilerimin de üzerinde bir başlangıç yaptı. Başrolde hem 'nin hem de Sığacık'ın muhteşem manzaraları olunca, keyfim ikiye katlandı. Yöresel farkların aslında en büyük zenginliğimiz olduğunu usul usul anlatan dizide, özellikle 'ın performansı dikkatimi çekti. Belli ki ekrandan uzak kaldığı süre içinde oyunculuğu iyice demlenmiş. Anaç tabiatlı ama savaşçı Ege kadınını kendine pek yakıştırmış. Tek kusuru, Ege şivesini arada kaçırması. Bu konuda kesin hakimiyet kazanırsa, 'Meloş' karakteri tadından yenmeyecek.

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