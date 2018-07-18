ABD Başkanı Trump ile Rus lider Putin'in Helsinki'deki ortak basın toplantısında nasıl 'top çevirdiklerini' izlediniz mi? İzlemediyseniz lütfen bir arama motoruna başvurup izleyin.

İzleyin de, sözde dünyayı yöneten süper güçlerin, insanlıktan ne denli nasipsiz olduğunu bir kez daha görüp anlayın.

ABD yetkilileri, "Suriye sorununun çözümünde top artık Rusya'da" demişti ya, Putin de basın toplantısında sözü futbola getirip "Biz çok başarılı bir Dünya Kupası düzenledik.

2026'da kupaya Amerika evsahipliği yapacak.

Bu nedenle bu topu Sayın Trump'a veriyorum. Top artık onlarda" diyerek, yanında getirdiği futbol topunu Trump'a uzattı.

ABD Başkanı da gülerek bu hediyeyi kabul etti ve "Bu top kesinlikle oğluma gidecek.

Tut bakalım Melanie" diyerek topu eşine fırlattı.

Toplantıdaki herkes güldü, eğlendi.

Ancaaaak...

O salonda kahkahalar atıp alkış tutanlar hatırlamadılar ki, önce Irak'ta, sonra Suriye'de filler tepişirken çimler ezildi.

Oradaki masum çocukların tepelerine, sokakta top oynarlarken bombalar yağdı.

Süper güçler bilek güreşine tutuşurken, masum yavrular melek oldu. İşte o nedenledir ki, topunuzun...