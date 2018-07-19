'Yetenek Sizsiniz' yarışmasının şov dünyasına kazandırdığı illüzyonist Aref'in haline gerçekten de üzüldüm. Şovunda kullandığı kobra yılanı tarafından sokulan genç yıldız, inşallah bu acı tecrübeyi kalıcı bir sakatlığa uğramadan atlatır.

Benim asıl şaşırdığım ise, Aref'in bu olayı öngörememiş olması.

Yok yok, onun insan üstü yeteneğiyle (!) olayları önceden tahmin etmesinden söz etmiyorum.

'Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanacak numarayı 15 gün öncesinden bilen insan, yılan tarafından sokulacağını nasıl göremez?' diyecek kadar da saf değilim.

Asıl dikkat çekmek istediğim konu; Aref'in dikkatsizliği, umursamazlığı... Bu tür sahne şovlarına özel ilgim olduğu için gayet iyi biliyorum ki, sahneye çıkarılan tehlikeli hayvanlar ya uyuşturulur ya da zehirleri alınır. Aref'in bu tedbiri almamış olması son derece şaşırtıcı.

Aslında şovlarda vahşi hayvanların kullanılmasına da her zaman karşı çıkmışımdır.

Doğal hayatlarından kopartılıp 'aksesuvar' haline getirilen hayvanlara hep acıyarak bakmışımdır.

Hatta hayvan şovlarının yer aldığı sirklere de tamamen karşıyım. Onlar; çocukların internet, tablet, cep telefonu vesaire sayesinde hayvanlar âleminin ıncığını cıncığını göremediği yıllara ait bir 'görsel' eğitim aracıydı. Bu çağda koca filleri, aslanları, kaplanları kamçı altında şova zorlayıp sonra da buna 'Çocuklar hayvanları tanısın diye' maskesini takmak, artık hiç de inandırıcı değil.