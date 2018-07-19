Şu yaz kuraklığında ekran ekmeğimiz, yeni diziler içindeki en dişe dokunur olanı '4N1K İlk Aşk'tan çıkıyor. Gençlik dizisinin içinde güzel mesajlar var. Ama onları kamu spotu kıvamında gözümüzün içine sokar gibi değil, adeta deri altına inceden zerk ediyorlar.

Aynı kız için çekişen 'Ali' ile 'Sırık', ilk bölümde kozlarını paylaşmak için "Lunapark'ta buluşalım" diye randevulaşmışlardı. O anda 'Eyvah' demiştim içimden, 'Bir dizide de kavga, dövüş, şiddet olmasın be kardeşim...' Ama ilk kez yanıldığıma bu kadar sevinmiştim.

'Ali' ile 'Sırık', birbirlerine sille tokat girişeceklerine, lunaparktaki yumruk hızı ölçen alette kozlarını paylaşmışlar, ben de rahat bir nefes almıştım. O anda kafamda bir ampul yandı. 'Acaba belediyelerimiz her mahalleye bu aletlerden yerleştirse, millet birbirine vuracağına oradaki torbaya vurup gücünü ölçse, sokaklarımıza egemen olan şiddet biraz olsun azalır mı?' diye düşündüm.

Dizinin bu haftaki bölümünde ise 'Ali' ile 'Sırık' arasındaki rekabet tavan yaptı.

Bu kez birbirlerine gitar çalma konusunda meydan okudular.

İkisi de gitarlarını alıp okulun konser salonunda kıyasıya bir solo savaşına giriştiler. Hem kulaklarımın pası silindi, hem de geleneksel aşık atışmasının rock versiyonuyla tanışmış oldum.

Teşekkürler '4N1K İlk Aşk'... Hem yaşattıkların, hem yazdırdıkların için...