'Kim Milyoner Olmak İster?'de 'Amerikan filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla kullanılan cümle hangisidir?' diye soruldu. Yarışmacı, 'İtiraz ediyorum' yerine 'Senin bir sorunun mu var?' şıkkını tercih edince ilk soruda elendi.
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