Cuma akşamı hiç üşenmedim, kayıtlardan Show Ana Haber'i tekrar izledim ve 54 dakika içinde tam 14 taciz, tecavüz, darp ve kaçırılma haberi tespit ettim. Evet, yanlış okumadınız; bültenin 18.43 ile 19.37 saatleri arasındaki bölümünde tam 14 'sapık haberi' önüme döküldü. İnanmazsanız, işte dökümü:

Tokat'ta günlerdir kayıp olan 3 yaşındaki Evrim'in kaçırılmış olduğu tahmin ediliyor.

Antalya'da geçen ay öldürülen Alman turist Helen Hittsin'in, cinsel ilişki teklifini reddeden inşaat işçisi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Ağrı'da kaçırıldıktan sonra aç bırakılarak hunharca öldürülen minik Leyla'nın katil zanlısı olarak babasının kuzeni tutuklandı.

'ŞAHİDİM OLACAKSIN'

Kocaeli'de 17 yaşındaki kız çocuğuna bodrumda tecavüz eden sapık, mahalleli gençler tarafından öldüresiye dövüldü, videoya çekildi ve polise teslim edildi. Sapık, onu dövüp videosunu çeken mahalleliye "Bu videoyu sakla, düğünümüzde şahidim olacaksın" dedi.

Gaziantep'te sokakta yürüyen kadına elle tacizde bulunan sapığa mahalleli meydan dayağı çekti.

Balıkesir'de vicdansız katil, yıllardır çocuklarına süt ve ekmek alan hayırsever adamı daha fazla parasını alabilmek uğruna öldürdü.

İstanbul'da öz kızını yıllardır istismar eden ünlü iş adamına 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ancak tutuksuz yargılanan adam çoktan yurt dışına kaçmıştı bile.

Konya'da amcaları ve babalarıyla tartıştıktan sonra anneleri gözlerinin önünde öldürülen üç küçük çocuk, eve gelen polisler tarafından korkudan dona kalmış halde bulundular.

Ankara'da emekli kadın polis, evinin kapısının önünde bir sapık tarafından önce tacize uğradı, sonra darp edilip kaçırılmak istendi.

'GURURLA VURDUM'

İstanbul'da 12 yaşındaki kız çocuğuna önce cinsel içerikli mesajlar gönderen, sonra da ormana buluşmaya çağıran sapık minibüs şoförüne mahalleli tuzak kurdu.

Ormanda yakalanan şoför kıyasıya dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sapık, ilk ifadesinden sonra serbest kaldı.

Onu dövenlerden Boğaçhan Şencan'a kasten yaralama nedeniyle dava açıldı. Boğaçhan, "Neyle vurdun?" diyen savcıya "Gururumla" yanıtını verdi.

İstanbul Sefaköy'de güvenlik kameraları incelendikten sonra küçük çocukları takip ve taciz ettiği izlenimi edinilen adamı mahalleli linç etmek istedi. Dövülen şüpheli, polise teslim edildi. Onu döven gençlerden biri öyle hırslandı ki, attığı yumruklar sonucunda kendi kolunu kırdı.

İstanbul Kadıköy'de kadın kafe sahibine kafa atıp müdahale edenlere de saldıran adam, savunmasında "Bana kumpas kuruldu" dedi.

Karaman'ın Külhan mahallesinde parkta kız arkadaşı ile oturan gencin yanına yaklaşan üç kişi, "Neden vücudunda dövme var?" deyip genci önce dövdü, sonra da bıçakladı.

İstanbul Esenler'de tıp fakültesi öğrencisi genç kız, yolda yanından geçen genç tarafından elle tacize uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede sapığı yakaladı.

Manzara bu... Dehşete kapılmamak mümkün değil.

Dört bir yanımız sapıklarla kuşatılmış gibi. Toplumsal infialin paranoyaya, oradan da kitlesel linç olaylarına dönüşmesinden endişe ediyorum. Bunu önleyecek hukuki yaptırımlar bir an önce hayata geçirilmeli. Ama bunun yanında medyaya da düşen önemli bir sorumluluk var. Evet. hiçbir taciz ve tecavüz olayının üstü örtülmemeli.

Ama sırf 'aksiyon' olsun, bültenin heyecanı artsın diye de iş köpürtülmemeli, eşeklerin aklına karpuz kabuğu düşürülmemeli.

Verdiğim örneğin Show Haber'den olması ise sadece bir tesadüften ibaret. O akşam o bülteni izlediğim için Show'dan alıntı yaptım. Emin olun diğerlerinin de ondan hiçbir farkı yok. Bu köşeden alarm düğmesine basıyorum:

Rtük müdahalelerine gerek kalmadan, ekranlardaki taciztecavüz- darp-cinayet haberlerini etik ve sorumluluk sahibi bir çerçeveye oturtmanın zamanı geldi de geçiyor.