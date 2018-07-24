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YÜKSEL AYTUĞ
24 Temmuz 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

Stüdyoya birlikte geldiği eski karısından 'Rahmetli eşim' diye söz eden doktor yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu 'ın "Hedefiniz nedir?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Hedefim 2 milyon lira ama o da sizde yok."

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