Stüdyoya birlikte geldiği eski karısından 'Rahmetli eşim' diye söz eden doktor yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Murat Yıldırım'ın "Hedefiniz nedir?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Hedefim 2 milyon lira ama o da sizde yok."
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