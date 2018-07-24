Stüdyoya birlikte geldiği eski karısından 'Rahmetli eşim' diye söz eden doktor yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Murat Yıldırım'ın "Hedefiniz nedir?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Hedefim 2 milyon lira ama o da sizde yok."