Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Zap’tiye
YÜKSEL AYTUĞ
24 Temmuz 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

Bir kum tanesi, istiridyenin içinde deniz suyundan değer süzüp olur. Bazen de bir inci, kalbinin kuraklığında kum tanesi kadar değersiz kalır. (Bkz: Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci)

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN