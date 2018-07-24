Bir kum tanesi, istiridyenin içinde deniz suyundan değer süzüp inci olur. Bazen de bir inci, kalbinin kuraklığında kum tanesi kadar değersiz kalır. (Bkz: Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci)
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