Televizyon tarihinin belki de en gerçekçi ve kabul gören sloganlarından biridir: 'Dizi, atv'de izlenir...' Kanal, bu sloganın övünmek ya da göz boyamak için kullanılmadığını son yıllardaki icraatlarıyla bir kez daha ispatladı.

Atv, dizi kulvarındaki bariz üstünlüğünü kimselere kaptırmadı.

İddialı dizilerin nadasa bırakıldığı yaz ekranında ise sinema filmlerinin rekabeti öne çıktı.

Atv, bu kulvarda da iddiasını ortaya koyup rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Son hafta içinde atv'de gösterilen iki film, AB grubunda gün birinciliğini elde ederek müthiş bir reyting başarısı elde etti. 18 Temmuz Çarşamba akşamı atv'de ekrana gelen 'Marslı' ve 22 Temmuz Pazar günü yayınlanan 'Görevimiz Tehlike 4' filmleri, tüm iddialı yapımları geride bırakarak AB grubunda birincilik ipini göğüsledi.

Madem atv filmleri soluk yüzlü yaz ekranına renk getirdi, öyleyse bu hafta kanalda yayınlanacak filmlerin listesini vereyim ki, programınızı ona göre yapın:

Bugün: 00.15: 'Kartal Eddie' (Türü: Aksiyon-Biyografik.

Oyuncular:

Taron Egerton, Hugh Jackman) 27 Temmuz Cuma: 20.00:

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Türü: Macera.

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson), 22.45:

'Kırmızı Kuyruklar Filosu' (Türü: Aksiyon/ Dram. Oyuncular:

Terrence Howard, Bryan Craston) 28 Temmuz Cumartesi:

23.15: 'Titanik' (Türü: Dram/ Romantik. Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet) 29 Temmuz Pazar:

20.00: 'Görevimiz Tehlike 5' (Türü: Macera/Aksiyon.

Oyuncular: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg) 22.45: 'Labirent:

Ölümcül Kaçış' (Türü: Bilim kurgu. Oyuncular:

Dylan O'Brien, Aml Ameen, Will Poulter)