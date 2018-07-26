Ünlü sunucu Korhan Abay, eski komşumdu. Gayrettepe'deki bir apartman dairesinde dört ayaklı sevimli dostlarıyla birlikte yaşıyordu. Onu zaman zaman dört-beş köpeğini bir arada gezdirirken görüyordum.

İnternet hesabında son paylaştığı görüntüleri izleyince anladım ki;

Abay işi abartmış, yaşadığı apartman dairesini minik bir hayvanat bahçesine çevirmiş. İçeride beş köpek (Karamel, Gülbeyaz, Arkadaş, Maske, Kızım), bir martı (Jonathan), bir karga (Burga) ve bir güvercin (Güvercik) vardı. Paylaşımda bir yakını, Korhan Abay'a 'Artık bahçeli bir eve taşınma zamanın gelmedi mi?' diye sorunca, Korhan Abay da mazeretini açıklıyordu:

'Sokakta beslediğim çok sayıda köpek ve kedi de var.

Onları bırakamam...' Bu yaz kuraklığında umutlarını sadece Bodrum koylarına konuşlanmış teleobjektiflere bağlayan magazinci dostlarıma naçizane tavsiyem, renkli ve sıra dışı bir röportaj için gidip Korhan Abay'ın kapısını tıklatmaları.