Haber, geçen ay pek çok uzun yol şoförünün iştahını kabartmıştı. Norveç, ayda 23 bin lira maaşla çalışacak TIR sürücüleri arıyordu. Tabii ki başvurular patladı. Ama ülkemizdeki her cazibe noktasını dolandırıcılık alanı haline getirmekte mahir kişiler, halkın bu talebini de sömürmeyi bildiler. 50'ye yakın şoförü Norveç'te iş bulma vaadiyle üçer beşer milyon lira dolandıran kişilerin haberini geçen hafta bültenlerde izlemişsinizdir.

Evet, ayda 23 bin lira maaş, günde sadece sekiz saat mesai, haftada iki gün izin, fazla mesaiye her saat için 42 Euro ekstra ödeme gerçekten de çok cazip. Ama bu işe gönüllü şoför kardeşlerimize önerim, başvuru yapmadan önce National Geographic kanalında her pazartesi saat 21.00'de yayınlanan ve tekrarları hafta içine de yayılan 'Otoyol Cehennemi-Norveç' adlı belgeseli dikkatle izlemeleri...

Norveç'in sarp ve aşılmaz dağ geçitleri, özellikle kış aylarında gerçek bir cehenneme dönüyor. Belgesel de zemini buzdan bir seramiğe dönen köprülerden aşağı uçan, ucu bucağı görünmeyen şarampollere yuvarlanan, dik rampaları çıkamayıp yan yatan kamyonları kurtarmak için mücadele veren üç ekibin maceralarını anlatıyor.

Evet, bizim yollarda direksiyon sallamanın da zorlukları var elbette. Uzun yol kaptanlığı, dünyanın en çileli mesleklerinden biri.

Ama belgeseli izledikten sonra pek çok şoför kardeşimin Norveç başvurusunu yeniden gözden geçireceğini düşünüyorum.