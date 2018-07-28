Okurumuz Kamil Çetin'in geçen hafta bu köşede yer verdiğimiz Kırkpınar yazısı büyük yankı uyandırdı.

Çetin'in organizasyon ve yayınla ilgili eleştirilerinin yanında çözüm önerileri de vardı. Bu hafta da onları yayınlıyorum:

1- Saha içi ve dışındaki güvenlik ile seyirci organizasyonu derhal ele alınmalı ve disipline edilmeli. Güreş alanına yetkisiz hiç kimse girmemeli.

2- Hakem konusu da yetkili, bilgili, deneyimli birikimli kişiler ile iş birliğine gidilerek çözülmeli. Şaibeler ortadan kalkmalı, ahbap-çavuş ilişkisine son verilmeli. Bu sorun, kangren haline geldi.

3- Gerek çok kuvvetli sponsorlarla, gerek devlet yardımı ile maddi olanaklar güçlendirilmeli. Bütün yolluk ve ödemeler asgari 10 kat artırılmalı.

4- Güreşlere katılım kesinlikle uluslararasına açılmalı.

Özellikle benzer güreşleri olan İran ve Balkan ülkelerinin pehlivanlarının katılımı sağlanmalı.

5- Dünyanın en eski fantastik spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın tanıtımı devlet ve sponsorlar tarafından bütün dünyada yapılmalı.

Kırkpınar'ı tüm dünyanın izlemesi sağlanmalı. (Japonların Sumo güreşleri dünyanın her yerinde izleniyor) 6- En mühim konu ise şu:

Bu güreşlere katılan üst düzey baş pehlivanlar uzun süredir aynı isimler. (45 yaşına kadar katılım hakkı var) Bu yıl finalist Şaban Yıldız tam 41 yaşındaydı.

Hepsi birbirini çok iyi tanıyor. Yıl içinde çeşitli güreş festivallerinde en az 10 sefer karşılaşıyorlar. Dolayısıyla Kırkpınar'da birbirlerinden çekiniyor ve korkuyorlar.

Bu nedenle güreşlerin ilk 30 dakikası genellikle itiş-kakış oluyor. Hepsi işi 30 dakika sonunda başlayacak altın puana bırakmak istiyor. Bu da 30 dakikanın çok durağan ve sıkıcı geçmesine sebep oluyor.

Önerimiz; bu güreşlerin artık makul, mantıklı, sağlam kural ve kaidelere bağlanarak baştan itibaren puanlama sistemi ile yapılması.

Ayrıca tüm güreşler 30 dakika içinde bitmeli."