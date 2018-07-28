Okurumuz Kamil Çetin, geçen haftaki Kırkpınar eleştirisinde sunucu Bilgehan Demir'in anlatımını beğenmediğini de belirtmişti. Bilgehan kardeşim, yayın linkini gönderip altına da notlar iliştirmiş.

Aynen paylaşıyorum:

"Abi, anlatım burada. İlk kez kötü bir eleştiri geldi. En büyük üstatlardan Ahmet Taşçı bizzat aradı ve hem yayın, hem anlatım için teşekkür etti.

Kendimi geçtim, eleştiriden nasibini alan Recep Tosun da bu işin piridir. Yayınımız sonucunda Kırkpınar, tarihinin en yüksek reytingi alındı. Dersimize çok ama çok iyi çalıştık. 40 bin lira olayını ve diğer eksiklikleri ben dile getirdim.

"Bir boksör 100 bin lira alıyor, bu nedir?" diyen de benim.

Arkadaş hem bize sallamış, hem de bizim bilgilerle sizi aydınlatmış. Bahsettiği VAR (Video Hakem) sistemini de ben kurdum zaten oraya. Ayrıca ilk kez drone sistemi kurduk Kırkpınar'a.

Altı kamera yerine 11 kamera ve 57 kişi ile çalıştık. Ama sen ne dersen ben razıyım. Sen benim en sevdiğim abilerimden birisin."