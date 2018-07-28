Köşemizin müdavimlerinden Tevfik Özkan Başaran da hem Kamil Çetin'in eleştiri ve önerilerine destek veriyor, hem de Yakından Kumanda'nın bu geleneksel organizasyon için gösterdiği duyarlılığı takdir ediyor:

"Bravo Yüksel Bey, Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi gerçek bir spor müsabakası başka bir ülkenin tekelinde olsaydı, 658'incisi tertiplenen bu ananevi spor müsabakasının bütün dünyada yayınlanması işten bile değildi. Bu tarihi müsabakalar maalesef ülkemizde öksüz muamelesi görüyor. Ödüller bahşiş mertebesinde, yayıncılar olaya Fransız kalıyor.

Yayınladığınız yazı, mesleğinize olan saygı gereğidir ve televizyon yayıncılığına yapılmış çok olumlu bir tenkittir.

Sizi kutluyor, spor sayfası yöneticilerine ve köşe yazarlarına bu paylaşımınızı örnek almalarını öneriyorum. Tabii ki hiçbir uluslararası başarı gösteremeyen, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en başarısız spor aktivitesi olan, milyarların akıtıldığı futbola her gün üç-dört sayfa ayıran spor sayfası yöneticileri ve köşe yazarlarına bu tavsiye sinek vızıltısı etkisinde olacaktır, biliyorum. Ama siz ve bizlerin görevi uyarmaktır.

Akıllı olanlar mesajı alır, olmayanlar zavallılığa devam eder. Sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Selam ve saygıyla..."