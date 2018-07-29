'Çarkıfelek'ten bir diyalog: HOSTES EMEL
ÖZKIZILTAŞ: Sorumuz 31 harften oluşan bir Çin atasözü. SUNUCU EMRE KARAYEL: Peki Çin atasözü olduğunu nereden biliyoruz? ÖZKIZILTAŞ: Biraz değişik olursa Çin atasözüdür!
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