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YÜKSEL AYTUĞ
29 Temmuz 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

'Çarkıfelek'ten bir diyalog: HOSTES EMEL
ÖZKIZILTAŞ: Sorumuz 31 harften oluşan bir atasözü. SUNUCU : Peki Çin atasözü olduğunu nereden biliyoruz? ÖZKIZILTAŞ: Biraz değişik olursa Çin atasözüdür!

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