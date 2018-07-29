Son yıllık iznimi bundan tam iki yıl önce kızımız Ela'nın doğumu öncesinde kullanmıştım.

Aradan geçen iki yıl içinde haftalık izin günüm olan pazartesiler dışında istisnasız her gün bu köşede sizinle birlikte oldum. Hastalığı da vardı, taşınması da, seyahati de...

Ama köşede bir gün dahi 'Yazarımız bugünkü yazısını yazamamıştır' ibaresini görmediniz.

Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece de görmeyeceksiniz inşallah.

Anladığınız üzere, Yakından Kumanda'nın pillerini şarj etme vaktidir. Köşenin kepenkleri bir süreliğine kapalı olacak.

Dönüşte görüşmek dileğiyle...