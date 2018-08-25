Hande Yener ile Aylin Coşkun'un seslendirdiği 'Manzara' adlı şarkıda geçen 'Bu mu aşkın sen yorumu / Bozuk Y kromozomu / Söylüyorum yüzüne / Yapmam dedikodunu' şeklindeki sözlerin, özellikle bu derde sahip hastaları ve yakınlarını üzdüğünü yazmıştım.

Okurumuz Sinem Özdemir'den bu görüşüme tam destek geldi:

"Yüksel Bey tünaydın; iyi pazarlar. Yazınızda ne güzel anlatmışsınız, çok teşekkür ediyorum.

Herkes sessiz kalmış.

Ben de dün duydum şarkıyı.

Bebeğim yaşasaydı dün 2'nci yaşını kutlayacaktım. Daha çocuğum olmuyor, bu sorundan dolayı ve nasıl kulağım çınladı anlatamam. Sonra yazınızı gördüm. Bir tek siz duyarlı davranmışsınız. Lütfen bu şarkının düzeltilmesi için bize yardımcı olun. Beni kahrediyor şu sözler. Zaten zor olan hayatımız nasıl tiye alınmış. Hande Hanım'a ulaşamıyorum bu sözlerin düzeltilmesi için, ne acı...

Bizim acı hikayemiz şarkı sözlerinde bangır bangır bağırırken gözlerim donuk bakakaldım. Kromozom bozuklukları insanın elinde olan durumlar değil. Bu yüzden beş aylık bebeğimi kaybettim. Şimdi soracaklar, zaten soruyorlar.

Meraklı, hayatı mahfeden dedikoducu kişilik: 'Çocuğun yok mu?' Ben: 'Yok.' M:

'Sorun ne?' B: 'Kromozom bozuklukları, yani kromozomsal anomali translasyon, Y kromozom delegasyonu.' M:

'Senin çocuk ondan mı vefat etti? Çocuğunuz ondan mı olmuyor?

Hmmm...' M ve diğerleri 'Şu şarkıda da vardı bu kromozomsal bozukluklar, karaktersiz' diyecekler. 'Aslında öyle değil' diyeceğim tiz sesle...

Lütfen bu şarkıyı düzeltsinler, sesimizi duyurun.

Saygılarımla, Sinem..."

