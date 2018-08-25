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YÜKSEL AYTUĞ
25 Ağustos 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Özlenmek ne güzel

Elektronik posta kutum, tatil sonrası okurlardan gelen özlem mesajlarıyla doluydu.
Bir kez daha gördüm ki Yakından Kumanda, okurun gözünde sabah kahvesi gibi vazgeçilmez olmuş.
İşte bana " ne güzel" dedirten mesajlardan birkaçı:
'Vallahi özledik seni, hatta dün ve evvelki gün 'Yahu bu adam nerede?
Yoksa köşesini kaldırdılar mı?' diye düşünmüş ve de üzülmüştüm. Hoş geldin, Allah'a emanet ol.' (Süleyman Bilgin) 'Hoş geldin Reis.' (Ramazan Budaklar) 'Hoş geldiniz Yüksel Bey, şükür kavuşturana. Şimdiden Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Geldiniz, kurumun eksikliğini giderdiniz.' (Mustafa Ertuğrul)

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